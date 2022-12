Scambio Bereszyński-Zanoli, c’è una novità: è appena arrivata la notizia sul Napoli!

Con la sosta forzata dovuta alla Coppa del Mondo, i club hanno approfittato di questo periodo per sistemare le situazioni contrattualistiche ed iniziare a muoversi anzitempo sul mercato. Quest’ultimo inizierà ufficialmente il 2 gennaio 2023.

Il Napoli starebbe cercando di rinforzare la fascia destra, per trovare un sostituto di Di Lorenzo. Zanoli, attuale sostituto naturale del capitano azzurro, ha bisogno di minutaggio e continuità. Motivo per il quale il club partenopeo si stia muovendo per prendere un giocatore più esperto e pronto per il rush finale di campionato. Tra i nomi più caldi al momento c’è quello di Bereszyński, terzino destro della Sampdoria e della nazionale polacca.

FOTO: Getty – Alessandro Zanoli SSC Napoli

Calciomercato Napoli, le ultime sullo scambio Zanoli-Bereszyński

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, il quale ha commentato così la notizia di mercato:

“Scambio Bereszyński-Zanoli? Ieri come stamattina ci sono stati dei colloqui. Entrambi i club vogliono l’operazione, come d’altronde i procuratori dei calciatori poiché conviene a tutti. Si sta discutendo circa alcuni parametri economici. Conviene alla Samp perché risparmierebbe uno stipendio oneroso ed ingaggiatebbe un calciatore di prospettiva. Alessandro piace tanto al club blucerchiato. In queste ore, tuttavia, la Samp sta vivendo un travaglio economico importante, bisognerà aspettare eventualmente il consenso del nuovo presidente. Si tratta di un affare conveniente anche per il Napoli, il quale è interessato al polacco, calciatore discusso anche tre sessioni di mercato fa. Piace tanto per la sua duttilità tattica, poiché può ricoprire diversi ruoli. Se mai Di Lorenzo dovesse avere un problema fisico, Bereszyński potrebbe avere una chance per giocare e sostituirlo. Tranne problematiche legate al futuro aspetto societario della Samp, è un’operazione che dovrebbe andare in porto”.

Lorenzo Golino