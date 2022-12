Home » News Calcio Napoli » Messi trascina in finale l’Argentina, Adani: “Riporta Maradona in campo!”

Ormai quasi giunto agli atti conclusivi, il Mondiale in Qatar 2022 ha saputo regalarci sorprese ed emozioni fuori dal comune. Dai flop Germania e Spagna al Marocco in semifinale, passando per il miracolo sfiorato dal Giappone. Più in forma di tutte, vi è ovviamente l’Argentina, prima finalista della competizione dopo la netta vittoria inferta alla Croazia.

Messi vs Croazia

Protagonista indiscusso, il solito Leo Messi, autore dell’ennesima prestazione da record e da trascinatore. Un gol e un assist per il dieci argentino questa sera, provocando emozioni in tutta la marea albiceleste giunta in Qatar per l’evento nonché di Lele Adani, lasciatosi andare alle ennesime parole al miele verso la “pulce“.

“Messi come Maradona”, le parole di Adani

Euforia allo stato puro per il popolo sudamericano tinto di biancoazzurro, alla seconda finale Mondiale raggiunta in 8 anni. Sebbene il 2014 abbia lasciato ferite non ancora rimarginate del tutto in Argentina, la sensazione è che questo possa essere l’anno del trionfo albiceleste. Della stessa idea, Lele Adani, lasciatosi andare in occasione del 3-0 Argentina in seguito ad una spettacolare azione di Messi.

Di seguito dichiarato:

Su Messi: “Strepitoso, dribbla anche i cammelli del deserto! Messi riporta in campo Maradona!“.

Messi eguaglia Maradona, la statistica

Trattasi indubbiamente del Mondiale di Leo Messi. Sempre più leader e trascinatore, la “pulce” ha superato ed eguagliato due record argentini nel giro di pochi minuti questa sera. Superato Batistuta come miglior marcatore argentino ai Mondiali con 11 gol, Messi ha anche eguagliato Maradona come numero di assist nella competizione, ben 8.

A tal proposito, il sempre puntuale commento di Lele Adani:

Sui record stabiliti: “Dopo aver superato Batistuta in termini di gol, Messi eguaglia Maradona come numero di assist ai Mondiali, che strano. Ormai Leo scrive un record ogni quarto d’ora!”.

Mario Reccia