Juventus, assalto di mercato al Napoli: “Vogliono Giuntoli”

Cristiano Giuntoli è finito nel mirino della Juventus. Il nuovo Consiglio di Amministrazione del club bianconero, nato poche settimane fa dopo le dimissioni di Agnelli e di tutta la dirigenza, ha deciso di rifondare completamente la parte sportiva del club.

L’obiettivo della Juventus sarà quello di investire sui giovani più interessanti in giro per il mondo e tenere saldi i conti a bilancio per evitare di cadere nuovamente in pericoli come quello che si sta vivendo oggi.

Giuntoli

Juventus, tutto su Giuntoli: il Napoli “trema”

La Juventus vuole Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. La rifondazione totale che sta vivendo il club bianconero porterà anche all’addio di Federico Cherubini dal ruolo di direttore sportivo e servirà trovare una nuova figura importante e di grande qualità.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità di “cambio maglia” anche per l’attuale direttore sportivo del Napoli.

“Cambierà molto alla Juventus, già in Primavera e il ruolo del direttore sportivo resterà scoperto. In quel caso, occhio a Cristiano Giuntoli, già in passato era nei pensieri della Juventus: l’eventuale ingaggio, sarebbe comunque accompagnato da un d.g./a.d”.

Juventus, non solo Giuntoli: assalto a Marotta o Carnevali

In casa Juventus non si pensa solo a Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, ma anche ad un nuovo direttore generale o amministratore delegato.

“Se non Marotta stesso, l’alternativa potrebbe essere il suo delfino per eccellenza a ricoprire il ruolo di a.d./d.g. della Juventus futura: ossia Giovanni Carnevali. Il plenipotenziario del Sassuolo potrebbe agire in tandem con Giuntoli, considerato un profilo eclettico, ma anche trasferirsi a Torino assieme a Giovanni Rossi, suo attuale d.s.”.