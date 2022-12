Niente allenamenti a Castel Volturno: c’è la notizia su Insigne

Lorenzo Insigne è stato per lungo tempo un pilastro e il capitano del Napoli. Dopo 10 anni, però, le strade del “Magnifico” e del Napoli si sono divise. Insigne, infatti, ha deciso di trasferirsi al Toronto FC per intraprendere anche un nuovo percorso di vita.

Questo inverno, dunque, è il primo da ex calciatore del Napoli per il talento di Frattamaggiore. Per l’ex capitano del Napoli la prima stagione con la maglia dei canadesi si è già conclusa e Insigne ha approfittato delle vacanze per tornare in Italia.

Insigne Toronto (Getty Images)

Niente Castel Volturno, Insigne si allena al Collana

Il 30 novembre scorso, Insigne era stato immortalato mentre faceva rientro a Castel Volturno al Konami Training Center per far visita alla sua ex squadra.

In quell’occasione, il numero 24, aveva proposto al Napoli di allenarsi proprio a Castel Volturno per preparare al meglio la prossima stagione di MLS. L’ex capitano avrebbe usufruito delle strutture azzurre mentre i partenopei erano impegnati nel ritiro ad Antalya.

Questa proposta, però, non è stata accettata a causa di alcuni motivi burocratici. Insigne allora ha cercato un nuovo campo in città dove allenarsi. La scelta è ricaduta sul Collana, dove Insigne si sta allenando con grande concentrazione in vista della prossima regular season.

Lorenzo Insigne si sta allenando allo stadio Collana del Vomero in compagnia dei preparatori Alessandro Esposito e Francesco Scuotto.