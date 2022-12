Home » News Calcio Napoli » Giuntoli alla Juventus? Svelata la notizia: i due motivi per il quale non vuole lasciare il Napoli

Dopo le dimissioni dei principali componenti del CdA bianconero, il club torinese ha iniziato ad avviare i primi contatti per ricostruire l’organico amministrativo. Tra i vari nomi, c’è anche quello di Cristiano Giuntoli, attuale D.S. del Napoli.

A commentare questo possibile e clamoroso trasferimento è intervenuto anche Ciro Venerato al programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio durante la trasmissione “1 Football Club“. Di seguito quanto emerso:

Cristiano Giuntoli D.S. SSC Napoli

Giuntoli in orbita Juve? Le ultime

“Giuntoli-Juve: operazione possibile? È un profilo gradito al club bianconero al pari di altri nomi. Attualmente non è stato deciso su quali dirigenti appoggiarsi. Credo che tutto dipenderà dell’uomo forte tecnico. Ad esempio se la Juve dovesse affidarsi a Marotta, escludo possa esserci al suo fianco un direttore sportivo di peso, il quale non dovrebbe fare ombra a Beppe. Se arrivasse una figura come Carnevali, la situazione cambierebbe. Poiché è più un manager tecnico che sportivo, lì potrebbe essere abbinato un ds come Giuntoli”.

“Ma non credo che quest’ultimo voglia lasciare il Napoli, prima di tutto per il contratto. E poi, dopo l’addio di Sarri, ha trovato un allenatore con il quale va d’accordo. Ha vissuto rapporti difficili con allenatori gestori o comunque con figure le quali volevano interessarsi in prima persona del mercato. Nonostante il gradimento bianconero e del gruppo Exor, credo che Giuntoli resterà al Napoli al 99,9% per la stima nei confronti di Spalletti e nuovamente di De Laurentiis. I risultati si vedono, non escludo che a fine stagione Aurelio possa rinnovare anche il suo contratto”.

Lorenzo Golino