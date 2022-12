Allarme dal dott. Castellacci: un giocatore del Napoli può saltare la gara con l’Inter

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana. Egli ha parlato degli aspetti fisici che coinvolgono i calciatori del Napoli, soffermandosi in particolare su colore che torneranno agli ordini di Spalletti dopo aver giocato il Mondiale in Qatar.

Il medico si è operò anche soffermato su un infortunio che, a sua detta rischia di causare più problemi del previsto: si tratta di quello patito da Amir Rrahmani. Di seguito quanto riportato:

Napoli infortunio Rrahmani (Getty Images)

Castellacci: “L’infortunio di Rrahmani è da approfondire”

“L’infortunio di Rrhamani sarebbe da approfondire, ma a leggerlo è una lesione che comporta parecchio tempo. Se non è rientrato in campo già adesso, qualche dubbio per un suo rientro tra tre settimane contro l’Inter me lo riservo. Andrebbe fatta una valutazione via risonanza e tenere in considerazione più fattori. Se il ragazzo si sentirà al 100% e senza più disturbi, allora sarà guarito del tutto”.

I Nazionali che rientrano a Napoli? “Sarà importante ricominciare col piede giusto dal punto di vista della preparazione. Il Napoli può arrivare ad un finale strepitoso, quindi sono obbligatori i 15 giorni di riposo agli atleti che sono stati impegnati nella competizione principe della propria carriera”.

“Quando un calciatore va al Mondiale, dà il 100% mentalmente e fisicamente in quei giorni. E dopo c’è un crollo psicologico e anche muscolare, quindi ci sta un periodo di scarico per farli riprendere in vista di un finale di stagione al cardiopalma. Spalletti ha lasciato giustamente ai suoi il tempo per farli riprendere al massimo”.

Leonardo Matano