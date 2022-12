Lazar Samardzic è il nome su cui sta lavorando il Napoli per gli anni a venire. Il trequartista dell’Udinese è una delle sorprese positive della prima parte di stagione e il suo futuro potrebbe essere molto radioso.

Arrivato all’Udinese dal Lipsia per 3 milioni di euro la scorsa stagione, il jolly tedesco di origini serbe, ha già fatto breccia nel cuore di Cristiano Giuntoli che lo ha segnato sul suo taccuino.

Samardzic Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, occhi su Samardzic: ci sono Milan e Roma

Il Napoli sta sondando il terreno per Lazar Samardzic in vista della prossima stagione. Non sono certi di restare anche in futuro Piotr Zielinski e Elijf Elmas e gli azzurri potrebbero rimpiazzare una loro eventuale partenza con il tedesco classe 2002 dell’Udinese. Per caratteristiche ricorda molto i due attuali calciatori del Napoli e potrebbe ripercorrere le loro orme.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli non è l’unico club interessato a Samardzic: in Serie A piace molto anche a Milan e Roma che hanno chiesto informazioni all’Udinese. La sua valutazione è già molto alta dopo pochi mesi in Italia: i friulani chiedono 25 milioni di euro.