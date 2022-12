Futuro Ndombele, riscattato dal Napoli? L’idea di De Laurentiis

Tanguy Ndombele si sta prendendo pian piano il Napoli. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, ha dovuto prima adattarsi al nuovo mondo calcistico e ora sta tentando di imporsi come una delle scelte di Luciano Spalletti.

In Turchia ha avuto modo di esprimersi sia in mediana che sulla trequarti e proprio le sue caratteristiche, che gli permettono di giocare in più ruoli, hanno convinto il tecnico: vuole tenerlo al Napoli anche in futuro.

Ndombele Napoli (Getty Images)

Napoli, riscatto Ndombele: le cifre e l’idea di De Laurentiis

L’edizione odierna de Il Mattino, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Tanguy Ndombele: il Napoli dovrà trattare con il Tottenham per il riscatto.

“L’arrivo in prestito, la forza di convincere tutti e il riscatto. Se ne è già parlato con gli Spurs la scorsa estate: non è mai stato nelle idee del Napoli di De Laurentiis riportare al livello Ndombele e poi lasciarselo portar via. Per riscattarlo, però, si dovrà essere bravi a trattare: il Tottenham vuole almeno 25 milioni, magari si proverà a chiedere uno sconto. Questo sarà possibile se Tanguy dovesse davvero convincere lo staff che puntare su di lui sia la cosa più giusta”.