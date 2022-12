Calciomercato Napoli, colpo ‘Mondiale’: richiesta alta, Giuntoli ci prova

Il calciomercato del Napoli è già in fermento in vista del futuro. A gennaio si proverà a puntellare la rosa per provare a migliorarla lì dove necessario, ma solo a costi contenuti.

Poi, però, Cristiano Giuntoli inizierà a lavorare per l’estate e a sondare il terreno per i calciatori più costosi che potrebbero cambiare il volto alla squadra in futuro.

Calciomercato Napoli Ilic (Getty Images)

Calciomercato Napoli colpo Ilic: richiesta di 30 milioni

Il Napoli è sulle tracce di Ivan Ilic del Verona. Il centrocampista serbo è tornato in Italia dopo l’impegno Mondiale con la sua Serbia per riprendere il campionato e provare a dare una mano al club scaligero in vista della salvezza.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli è forte sulle tracce di Ilic e proverà a prenderlo in estate. A gennaio si tenterà di strappare un’opzione al Verona per un vantaggio in estate ma il club di Setti non scende al di sotto dei 25-30 milioni.

“Ilic è nel libro di Giuntoli, davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi, ci sarà modo per ricominciare a chiacchierare: i 25-30 milioni che chiede il Verona sono una cifra rilevante ma questi sono affari che avranno bisogno di trattazioni più o meno lunghe e richiederanno incontri assai ravvicinati. Il Napoli si è mosso con larghissimo anticipo”.