Calciomercato Napoli, addio Demme? C’è l’accordo con il sostituto!

Con il Mondiale che volge al termine con la prima semifinale che andrà in scena questa sera tra Argentina e Croazia, l’attenzione inizia a tornare sulla ripresa del campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo il 4 gennaio alle 20:45 contro l’Inter a San Siro con l’obiettivo di riprendere il discorso dov’è stato interrotto e custodire la vetta di Serie A.

Mercato Napoli: il futuro di Demme

Dopo la rivoluzione di quest’estate gli azzurri sono primi in campionato a +8 dal Milan secondo e, con le varie cessioni significative e gli acquisti altrettanto importanti, i movimenti di mercato per gennaio non dovrebbero essere troppo influenti.

FOTO: Getty Images, Napoli

Il ds Cristiano Giuntoli ha lavorato duramente nella sessione estiva di calciomercato per fornire al tecnico azzurro una rosa che fosse il quanto più competitiva possibile e per il momento si gode la ragione.

Una delle poche operazioni che potrebbe essere portata avanti dagli azzurri è quella relativa all’uscita di Diego Demme, richiesto in prestito dalla Salernitana o anche in Bundesliga. Il centrocampista tedesco, escluso dalla lista Champions League e più volte relegato in panchina da Luciano Spalletti, potrebbe vedere il proprio futuro altrove.

Ilic-Napoli: le ultime sulla trattativa

Secondo quanto scritto sull’edizione online di Repubblica, il Napoli sarebbe già a lavoro per individuare un sostituto in caso di addio di Demme. L’obiettivo primario è il centrocampista del Verona Ilic, sul quale c’è la concorrenza della Lazio. La cessione di Demme consentirebbe l’arrivo del calciatore serbo, che pare abbia già trovato l’accordo economico con il club partenopeo. Repubblica scrive, inoltre, che anche l’intesa tra i club è vicina.