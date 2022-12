Scambio con Bereszynski? Novità Napoli: l’ha detto l’agente di Zanoli!

Alessandro Moggi, agente del terzino destro del Napoli Alessandro Zanoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss per commentare le ultime voci di mercato che riguardano il suo assistito e ha parlato del rendimento del Napoli, ecco quanto evidenziato:

Zanoli via dal Napoli a gennaio? Parla l’agente

“Di Lorenzo è il capitano, un calciatore di alto livello ed è difficile per un giovane poter guadagnare minuti. Il Napoli sta andando così bene, normale che Spalletti voglia preservare tutto”.

“Zanoli via a gennaio? Non parlo di mercato, ma posso dire che Alessandro sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo. Per fare questo deve crescere e giocare”.

Alessandro Zanoli Getty Image

Moggi: “Un dirigente mi ha detto che Zanoli può diventare un potenziale Maldini”

“Parliamo di un ragazzo dal grande spessore umano. Un grande operatore di mercato, un dirigente, mi ha detto che può diventare un potenziale Paolo Maldini“.

Bellissime parole quelle spese dall’agente su Alessandro Zanoli, considerato il futuro del calcio italiano nel suo ruolo.

Leonardo Matano