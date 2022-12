Home » News Calcio Napoli » Vieira: “Napoli forse nemmeno al 60% della condizione. Volevamo prendere un giocatore in prestito”

Il Napoli, dopo l’amichevole vinta per 3-1 con il Crystal Palace, ha terminato la sua avventura nel ritiro ad Antalya ed è già ripartito per tornare in Italia. La squadra di Spalletti si ritroverà così a Castel Volturno mercoledì 14 dicembre.

Mentre gli azzurri sono già sulla via del ritorno, il club inglese è rimasto ancora ospite del resort Regnum Craya di Belek. Così il tecnico del Crystal Palace, Patrick Vieira, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Fuorigioco“. Ecco quanto evidenziato:

Vieira, Anguissa

Ultime notizie Napoli, l’elogio di Vieira dopo l’amichevole con il Crystal Palace

“Fisicamente siamo più avanti rispetto al Napoli. Abbiamo una preparazione migliore anche perché il 26 dicembre riprende la Premier League. Il Napoli, invece, penso non fosse nemmeno al 60% della condizione. Hanno tanta qualità e sono completi in tutti i reparti, noi siamo giovani e dobbiamo crescere ed acquisire un po’ di fisicità.

Qualcuno alla Patrick Viera nel Napoli? Sì, un po’ come è Anguissa, perciò volevamo acquistarlo in prestito, poi il Napoli ci ha anticipati. Anguissa è un giocatore forte fisicamente ma sa anche giocare la palla. Al Fulham giocava poco e gli avevamo messo gli occhi addosso, purtroppo non siamo riusciti a portarlo al Crystal Palace”.