UFFICIALE – Tegola per Nicola, un titolare salterà il derby contro il Napoli

Tutte le squadre di Serie A sono ormai al lavoro per farsi trovare pronte quando ripartirà il campionato.

Il Napoli, infatti, è appena tornato da Antalya, Turchia, dove ha svolto un mini ritiro e terminerà la preparazione a Castel Volturno. La prima sfida che attende il Napoli dopo la sosta è il big match contro l’Inter, poi gli azzurri dovranno affrontare Sampdoria, Juventus e Salernitana prima di concludere il girone d’andata.

Giulio Maggiore Infortunio (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infortunio Maggiore, lesione al quadricipite

Proprio in casa dei granata, non è un momento semplicissimo a causa di alcuni infortuni che stanno decimando gli uomini a disposizione di Davide Nicola.

Anche la Salernitana ha optato per un ritiro ad Antalya, ma proprio dalla Turchia non arrivano notizie confortanti per i tifosi granata.

L’ultimo a cui dovrà far fronte il tecnico della Salernitana è quello di Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998.

Per lui si prospetta un lungo stop a causa di una lesione al quadricipite sinistro e sarà dunque costretto a saltare il derby con il Napoli.

Di seguito il comunicato della Salernitana:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Giulio Maggiore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica presso il MedicalPark di Antalya che ha confermato una lesione a carico del quadricipite sinistro. L’atleta inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo”.