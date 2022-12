La Salernitana fa la spesa al Napoli, non solo Demme: piacciono altri due giocatori

Quello di gennaio sarà un calciomercato di attesa da parte del Napoli. Gli azzurri, forti della prima parte di stagione pressoché perfetta, non avrebbero intenzione di modificare l’assetto della rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti.

Il club partenopeo potrebbe decidere di muoversi solo in occasione di cessioni. E di richieste per i ragazzi di Spalletti ce ne sono, eccome. In particolare la Salernitana – riporta tuttomercatoweb.com – starebbe guardando in maniera particolare alla rosa azzurra.

Alessandro Zanoli

Non solo Demme, anche Zanoli e Sirigu del Napoli nel mirino della Salernitana

Ai granata servono 4 rinforzi per blindare la salvezza e i giocatori individuati sono: un portiere Under, anche se De Sanctis non esclude scelte diverse (ieri colloquio con Sirigu); un difensore centrale esperto; un esterno destro con i nomi di Zanoli e Zortea in cima alla lista, almeno un centrocampista (Demme il sogno, piace Zurkowski) e un attaccante fisicamente forte che possa sopperire alle lacune tecnico-tattiche palesate dalla compagine di Nicola.

Difficile pensare che il Napoli possa dare il placet a ben tre cessioni, ma le vie del calciomercato possono essere davvero infinite.