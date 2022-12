Home » News Calcio Napoli » Osimhen e Kim via in estate? Napoli a lavoro: i sostituti arriverebbero da Salisburgo ed Eintracht Francoforte

Terminato il ritiro ad Antalya, in Turchia, per il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di rituffarsi sul prosieguo del campionato. Ai calciatori sono stati concessi due giorni di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno a Castel Volturno mercoledì 14 dicembre, ma intanto la società continua a restare vigile in sede di calciomercato.

Il d.s. Cristiano Giuntoli e il suo staff sanno bene che in estate potrebbero arrivare offerte molto importanti per Kim e Osimhen. Ecco perché fin da ora si sta lavorando per stilare una lista di papabili sostituti.

Foto: Getty – Sesko, Salisburgo

Osimhen e Kim possibili cessioni in estate, Napoli su Sesko e Ndicka

Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna di Tuttosport:

“Ma il ds azzurro si preoccupa anche delle eventuali sostituzioni di Osimhen e Kim, qualora arrivassero in estate offerte irrinunciabili. Per il ruolo di attaccante centrale, piace un 19enne del Salisburgo. Si tratta di Benjamin Sesko, centravanti della nazionale slovena, con eccezionali doti acrobatiche, in virtù dell’1,95 di altezza.

Dall’Austria alla Germania: in Bundesliga gioca il difensore centrale sul quale la società di De Laurentiis ha messo gli occhi. Si tratta di Evan Ndicka, francese classe 1999 in forza all’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League”.