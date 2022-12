“Non vedo il Napoli come squadra da battere”: il giornalista a sorpresa sugli azzurri di Spalletti

Con i Mondiali in Qatar che si avvicinano alla conclusione, manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti ha svolto la prima parte di preparazione in Turchia, ad Antalya, e dopo la vittoriosa amichevole di ieri contro il Crystal Palace ha fatto rientro in Italia.

Gli azzurri vorranno certamente riprendere il cammino trionfale che avevano interrotto proprio a causa della sosta. I partenopei sono, infatti, primi in Serie A con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan, primo inseguitore.

Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il giornalista sicuro: “Il Milan è la squadra da battere”

Spalletti, nel corso del ritiro, ha spiegato come la sosta possa essere stato un aiuto in favore degli azzurri ma c’è chi non è del tutto d’accordo. Molti, infatti, pensano che la sosta abbia favorito le rivali che hanno avuto il tempo di riassestarsi in vista del rush finale.

Tra questi c’è anche Massimo Caputi che intervenuto ai microfoni di TMW Radio, spiegando come il Milan sia ancora la squadra da battere nonostante la partenza spettacolare del Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

Quale squadra mi incuriosisce di più alla ripresa?

“Se le vicende extracalcistiche non incideranno tanto, sono curioso di vedere cosa farà la Juventus, perché riavrà anche tutti i giocatori come Pogba e Chiesa”.

Un giudizio sul Milan?

“E’ una squadra che ha qualcosa in più rispetto alle potenziali rivali del Napoli. Lo considero ancora la squadra da battere. Ora bisognerà vedere cosa regalerà il mercato di gennaio e se De Ketelaere entrerà in sintonia con il resto della squadra. I rossoneri hanno comunque un’identità più forte delle altre rivali al Napoli. Al Milan, però, serve un rinforzo dal mercato perché a mio avviso manca ancora qualcuno che prenda il posto di Kessie”.