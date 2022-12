Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli piomba su Laurienté: c’è un piano per strapparlo al Sassuolo già a gennaio!

Terminato il ritiro ad Antalya, in Turchia, per il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di rituffarsi sul prosieguo del campionato. Ai calciatori sono stati concessi due giorni di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno a Castel Volturno mercoledì 14 dicembre, ma intanto la società continua a restare vigile in sede di calciomercato.

Uno dei nodi da sciogliere è la possibile cessione di Demme. Qualora il centrocampista italo-tedesco decida di andare a giocare altrove, il Napoli – riferisce l’edizione odierna di Tuttosport – avrebbe intenzione di investire su Davide Frattesi per giugno. Ma non solo, dal Sassuolo potrebbe arrivare anche una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in Serie A, l’esterno francese classe ’98 Armand Laurienté.

Foto: Getty – Frattesi e Laurienté, Sassuolo

Laurienté nel mirino del Napoli, idea doppia opzione con Frattesi a gennaio

Ecco quanto evidenziato:

“Giuntoli busserebbe alla porta del Sassuolo con un assegno da 25 milioni per anticipare l’operazione Frattesi prevista a giugno e, nel con tempo, strappare un’opzione per il futuro acquisto di Laurienté.

Intanto il ds azzurro si sta guardando intorno alla ricerca di nomi nuovi per il futuro. Quello di Marcus Thuram, 25enne nazionale francese nonché esterno alto del Borussia M’Gladbach, è il più caldo per l’eventuale sostituzione di Lozano: ha il contratto in scadenza a giugno e nel prossimo mese Giuntoli potrebbe dare la stoccata decisiva”.