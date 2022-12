“Mai visto un Napoli così, tornerei volentieri”, l’ex esalta gli azzurri

Sta per tornare la Serie A e stanno per tornare gli impegni ufficiali del Napoli di Luciano Spalletti, di ritorno dalla Turchia e con lo sguardo rivolto all’amichevole contro il Villarreal di sabato prossimo. Gli azzurri sfideranno gli spagnoli per migliorare ulteriormente la propria condizione fisica in vista del rientro in campionato, fissato per il 4 gennaio.

A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Zdenek Zeman, storico allenatore del nostro calcio con passato, non esattamente glorioso, proprio in quel di Napoli.

“È un Napoli senza precedenti”, gli elogi di Zeman

Sono stati tanti i temi trattati dal CT boemo ai microfoni della radio ufficiale. Fra i citati, un ritorno sulla sua esperienza in azzurro nonché l’attuale situazione in casa Napoli.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul suo passato in azzurro: “L’esperienza al Napoli mi ha fatto male. Arrivai con entusiasmo ma senza riuscire nel mio intento. Avevo voglia di fare qualcosa di importante, ripagare la fiducia della gente, eppure non andò così”.

Zdenek Zeman (Getty Images)

Poi, sull’attuale cammino del Napoli: “Penso che il vantaggio del Napoli sia senza precedenti. Finalmente ci sono tutte le possibilità di conquistare questo campionato, col giusto passo“.

“Tornerei volentieri”, poi gli elogi a Raspadori ed Osimhen

Zeman ha poi terminato la piacevole chiacchierata dispensando parole al miele verso i centravanti azzurri, regalando un ultimo complimento alla sortita napoletana.

Su un suo ritorno in Serie A: “Mi piacerebbe riprendere ad allenare in Italia, tornerei a Napoli se potessi scegliere! Hanno un bel gioco e mi piace molto la rosa“.

Victor Osimhen (Getty Images)

Infine, su Osimhen e Raspadori: “Osimhen è centravanti, ma Raspadori può fare veramente tutto. Avendo Victor, io lo porterei in un tridente, davanti“.

Mario Reccia