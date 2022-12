Home » News Calcio Napoli » Demme via? Il Napoli ha scelto di sostituirlo con una soluzione interna

Uno dei nodi da scogliere in casa Napoli per la finestra invernale di calciomercato è quello legato al futuro di Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco potrebbe chiedere di andare a giocare altrove per trovare maggior spazio.

Sulle sue tracce c’è da tempo la Salernitana e qualora l’affare dovesse andare in porto, il Napoli avrebbe già scelto di sostituirlo con una “soluzione interna”. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino.

Foto: Getty – Osimhen e Gaetano Napoli

Gaetano vice Lobotka, l’idea del Napoli per sostituire Demme

Ecco quanto evidenziato:

“Se Demme dovesse chiedere a gennaio di essere ceduto, per poter aver più spazio, una soluzione è rappresentata proprio da Gaetano che ha confermato contro il Crystal Palace tutte le sue qualità nel cuore del centrocampo”.

Il tecnico toscano lo vede bene nel ruolo di play e ne parlò in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Atalanta-Napoli: “Gaetano può diventare un grandissimo play se fa un po’ d’esperienza nel ruolo. Tutti dicono che ha l’attitudine al gol, quindi che deve stare più avanti, è indubbio ma per frequenza di corsa nei 30-40 metri e capacità di palleggio, mi piacerebbe vederlo in quel ruolo“.