“Altro che Juventus, qual è la vera rivale scudetto del Napoli”, c’è una convinzione!

“Otto punti non sono pochi ma c’è ancora tanto da giocare, non possiamo spingerci più in là della constatazione che questo Napoli di Spalletti, orchestra meravigliosa, ha più fame e determinazione di quelli recenti. Non so se è più forte di quello di Sarri, la vera differenza sta proprio nella voglia di emergere dei vari Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e soci. Gennaio può essere indicativo, non decisivo. Se il Napoli dovesse uscire indenne o quasi allora dovrebbe poi assumersi la responsabilità di essere a un passo dalla storia.

Maurizio De Giovanni

Milan vera rivale scudetto per il Napoli: la convinzione di Maurizio De Giovanni

L’anti-Napoli potrebbe essere il Milan, più che la Juventus. Sulle vicende giudiziarie dico solo che è terribile che nessuno, anche per il caso D’Onofrio, si sia dimesso e da tifoso e cliente del sistema calcio esigo che chi ha sbagliato paghi, anche severamente. Sugli sconci arbitrali dovremo essere vigili, perché questo campionato si giocherà punto a punto con le avversarie, e il “Maradona” dovrà essere il nostro fortino, dal momento che, Juve a parte, tutte le big verranno a Napoli nel girone di ritorno”.

Lo scrittore ha parlato anche del prossimo derby con la Salernitana: “Credo che sia orribile che ci sia una rivalità che va oltre il campanile, tremendo che si invochi una catastrofe naturale che investirebbe, peraltro, gran parte del territorio salernitano. Quando due popoli fratelli, che hanno la stessa cultura, che parlano una lingua analoga, che sono a 40 km di distanza, si insultano in quel modo è molto triste, è una mortificazione. Ribadisco il concetto: quando certi cori, certe offese, arrivano dal Sud a me fanno più male e non ne capisco i motivi“.