L’ex Serie A spiazza tutti: “Lobotka lo preferisco a Modric!”, poi l’idea su Gaetano

La Serie A, così come i top campionati europei, si è fermata per far spazio ai Mondiali in Qatar. Nono stante la sosta, però, i club hanno continuato a lavorare duro e tra questi c’è anche il Napoli.

Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno optato per svolgere un nuovo ritiro, molto simile a quelli estivi di Dimaro e Castel Di Sangro. Di Lorenzo e compagni sono volati in Turchia e questa sosta è stata sicuramente un’opportunità per i vari allenatori di sperimentare nuove tattiche e migliorare i meccanismi già messi in pratica nel corso della stagione.

Gianluca Gaetano Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

D’Agostino sicuro: “Gaetano può fare il vice Lobotka”

Con la possibile partenza di Demme a gennaio, inoltre, il Napoli sarebbe scoperto nel ruolo di vice-Lobotka. Non è impossibile pensare che Spalletti abbia provato a trovare il sostituto in casa nel corso del ritiro di Antalya.

A tal proposito, ha parlato Gaetano D’Agostino, ex calciatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

Gaetano come vice Lobotka?

“Tecnicamente può farlo, anche come prestanza fisica. Nelle mani di mister Spalletti può crescere tanto, perchè il tecnico è capace di tirare fuori il meglio da qualsiasi calciatore. Il Napoli ha lavorato benissimo in estate, sostituendo dei pezzi da novanta con giocatori giovani ma già pronti. I vecchi senatori non potevano più apprendere nulla rispetto ai nuovi, si trattava solo di gestire il gruppo”.

“Prendere un calciatore è gennaio è difficile, perchè partirebbe dietro Lobotka e dovrebbe essere subito pronto per non intaccare equilibri. In questo momento io preferisco Lobotka anche a Modric, giusto per farvi capire come è complicato trovare un’alternativa allo slovacco”.