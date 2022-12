“Per noi allenatori è bello veder giocare il Napoli”: che elogi dall’ex campione del mondo

Sta per tornare in campo la Serie A e, di conseguenza, stanno per tornare gli impegni ufficiali per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri, arrivati da primi della classe alla sosta per i Mondiali, si apprestano a recuperare la massima delle condizioni dopo aver sconfitto Antalyaspor e Crystal Palace in Turchia.

Di ritorno a Napoli, gli azzurri affronteranno il Villarreal al Maradona, prima di iniziare a preparare la sfida di rientro contro l’Inter a San Siro. Per i partenopei sarà fondamentale ripartire con il piede giusto, riconfermando quanto fatto vedere nella prima parte stagionale. A tal proposito, un campione del mondo è intervenuto ai microfoni di Sky proprio sulle notevoli prestazioni azzurre.

Qualità dei singoli e di squadra, il pensiero di Inzaghi sul Napoli

A Sky Calcio Club è stato ospite questa sera Filippo Inzaghi, campione del mondo 2006, ex Milan e Juve attualmente allenatore del Reggina in Serie B. Fra i tanti temi trattati da “Pippogol“, il gioco del Napoli di Spalletti nonché le fondamentali qualità di alcuni calciatori azzurri.

Filippo Inzaghi (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Su Raspadori: “Raspadori è un profilo che mi piace molto. Forte, umile, un bravissimo ragazzo. Praticamente non si lamenta mai“.

Poi, su Osimhen e Simeone: “Il Napoli ha giovato molto del ritorno di Osimhen. Sia lui che Simeone hanno saputo sfruttare le occasioni ricevute ed entrambi sono tornati al proprio posto. Anche per questo motivo, il Napoli mi piace molto“.

Giacomo Raspadori (Getty Images)

“Il gioco del Napoli è speciale”, le parole di Inzaghi

Continuando sulla falsariga di quanto dichiarato in precedenza, i complimenti di Inzaghi si sono poi riversati sull’intera compagine azzurra.

Inzaghi sul Napoli: “Hanno un gioco speciale ed hanno creato un grande gruppo. Per noi allenatori è davvero un piacere veder giocare il Napoli, anche perché possono ampiamente variare con il modulo“.

Mario Reccia