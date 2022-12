Demme alla Salernitana, affare in salita: i dettagli dell’offerta presentata al Napoli

Terminato il ritiro ad Antalya, in Turchia, per il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di rituffarsi sul prosieguo del campionato. Ai calciatori sono stati concessi due giorni di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno a Castel Volturno mercoledì 14 dicembre, ma intanto la società continua a restare vigile in sede di calciomercato.

Uno dei nodi da scogliere è la possibile cessione di Diego Demme, sulle cui tracce c’è ormai da tempo la Salernitana. L’edizione odierna di Tuttosport svela quali sono le condizioni dettate dal club granata affinché l’affare vada in porto.

Diego Demme, Napoli

Notizie Napoli, la proposta della Salernitana per Demme

Ecco quanto evidenziato:

“Il d.s. De Sanctis che nei giorni scorsi aveva avuto un colloquio con Giuntoli per capire la disponibilità del Napoli a cedere in prestito Demme. Operazione fattibile, ma a due condizioni: che il calciatore accetti il trasferimento a Salerno e che il club azzurro si accolli una parte dell’ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione”.

Per ora appare improbabile che il Napoli decida di farsi carico di una parte dello stipendio di Demme. In quel caso la preferenza sarebbe tenersi il giocatore per sé. Giuntoli acconsentirà alla cessione del centrocampista soltanto scaricando l’intero ingaggio che resta da pagare al club che beneficerà del prestito. Inoltre non è escluso che il Napoli chieda anche una somma per il pagamento del prestito di Demme per 6 mesi.