Migliorano le condizioni di Pelé, arrivano buone notizie: “Segni di vita stabili”

La stella del calcio brasiliano e mondiale, Pelè, era stato ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale Albert Einstein di San Paolo in seguito ad uno aggravarsi delle sue condizioni di salute.

O’Rey era stato ricoverato lo scorso 29 novembre a causa di alcune complicazioni riguardo la sua precedente operazione avvenuta nel 2021. Lo scorso anno, infatti, Pelè era stato operato all’intestino per provare ad asportare un tumore, ma poco dopo i medici si erano resi conto come le metastasi interessavano anche i polmoni e il fegato.

Per questo motivo, l’equipe medica che segue la leggenda del calcio aveva optato per dei cicli di chemioterapia. Il corpo del brasiliano, però, non rispondeva più al trattamento e si era reso necessario il ricovero in ospedale.

Le condizioni di Pelè erano apparse drammatiche sin da subito e avevano preoccupato l’intero panorama calcistico. Anche il Brasile, impegnato nei mondiali in Qatar aveva omaggiato la sua leggenda.

Condizioni Pelè: “Cosciente e con segni vitali stabili”

Quest’oggi, però, il quadro clinico del campione è ulteriormente cambiato e a riferirlo è lo stesso ospedale attraverso un comunicato. Le condizioni di salute sembrano ora più rassicuranti.

Di seguito il comunicato:

“Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell’infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili”.

Buone notizie, dunque, per Pelè che sembra ora fuori pericolo.