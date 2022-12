Calciomercato Napoli, news dall’Inghilterra: “Big di Premier su un azzurro”

Siamo ormai giunti all’ultima settimana prima del culmine dei Mondiali in Qatar. Nei prossimi 7 giorni assisteremo alle due semifinali, prima della finale 3°/4° posto e della finalissima in programma domenica alle ore 16 italiane. Tante le sorprese nella competizione, come Croazia e Marocco semifinaliste, ma anche tanto rammarico per alcune sorprese in negativo.

Fra queste, il Messico di Hirving Lozano, incapace di sfruttare il passo falso dell’Argentina contro l’Arabia Saudita e sprofondata psicologicamente in seguito al risultato maturato fra Polonia ed albiceleste. Lo stesso Lozano è ora alle prese con una vacanza riposo prima di tornare disponibile per Spalletti, mentre dall’Inghilterra annunciano un possibile futuro lontano da Napoli per il messicano.

Lozano non rinnova, spunta l’ipotesi cessione

Riconosciuto come un idolo in patria, la permanenza in azzurro di Lozano ha avuto i suoi alti e bassi. Arrivato a Napoli nel 2019 da vero top player, le strepitose prestazioni iniziali del messicano hanno cominciato a calare nel tempo, seppur sia ancora oggi uno dei punti di riferimento per il gioco Spalletti.

Il contratto del Chucky è però in scadenza nel 2024 e pare che le intenzioni del messicano siano quelle di non rinnovare. Ci ha pensato “La Gazzetta dello Sport” ad annunciare la non volontà di Lozano di ridurre il proprio ingaggio, ma dall’Inghilterra tuonano l’interesse di una big di Premier League nei confronti del numero undici azzurro.

Dall’Inghilterra sono sicuri, Liverpool su Lozano

Indiscrezione delle ultime ore, lanciata dal Daily Mirror, parla del Liverpool di Klopp interessato ad acquistar Hirving Lozano. La volontà dei Reds sarebbe quella di ingaggiare il Chucky a parametro zero e, secondo il quotidiano britannico, sarebbe questo il motivo dietro la mancata scelta di rinnovo.

A confermare tale indiscrezione, gli sguardi della dirigenza Liverpool in Italia nonché i primi movimenti di Giuntoli alla ricerca di un sostituto del messicano. Sembra dunque profilarsi un futuro sempre meno azzurro nel destino di Hirving Lozano.

