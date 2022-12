Alvino non ha dubbi: “Il Napoli torna dalla Turchia con una certezza!”

Termina con un’altra vittoria il ritiro del Napoli in Turchia, che si prepara a rientrare nel capoluogo campano dopo aver battuto il Crystal Palace per 1-3. Risultato e prestazione convincente che ben fa sperare per la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Gli azzurri di Luciano Spalletti puntano a proseguire la striscia positiva di risultati, custodendo il primato in classifica a +8 dal Milan.

Crystal Palace-Napoli: gli azzurri convincono!

Nella prova di oggi, da sottolineare le prestazioni di Victor Osimhen e Giacomo Raspadori, entrambi a segno in questa sfida con grandi gol, a dimostrazione delle loro qualità. In particolare, il secondo, autore di una doppietta anche stasera, ha messo a segno ben quattro gol delle due amichevoli turche.

FOTO: SSC Napoli, Crystal Palace Napoli

Questo campionato insolito ha stravolto le abitudini dei calciatori, costretti a mettere in pausa la Serie A per dedicarsi chi al Mondiale e chi nuovamente ad una fase di preparazione atletica. Solo a seguito della ripresa si potranno tirare le somme sul lavoro svolto, ma per il momento c’è chi già non ha dubbi.

Alvino sicuro sul Napoli: “Ho una certezza!”

Al termine del match, il giornalista Carlo Alvino, che ha commentato la sfida in diretta sui canali della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato che la sosta abbia fatto bene al Napoli.

Di seguito quanto dichiarato:

“Si chiude bene la serie di allenamenti del Napoli in Turchia. Senza guardare i risultati, si nota nelle prestazioni una condizione migliore rispetto alla prima partita. Si ritorna a Napoli con una certezza: la sosta ha fatto bene“.