Zaniolo nel mirino del Napoli, doppio modulo: come cambierebbe la squadra di Spalletti

L’ottimo inizio di stagione che sta disputando il Napoli fino ad ora, con l’avvio del nuovo ciclo cominciato in estate, sta stupendo in Italia e in Europa. Per dare continuità a questo progetto però, gli azzurri valutano altri possibili acquisti che si rivelino congrui alle idee di gioco di Luciano Spalletti.

L’ultimo dei nomi secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma che può svariare molto sul fronte offensivo. Il Napoli, con l’acquisto del talento giallorosso, avrebbe la possibilità di poter virare su più moduli.

Foto: Getty – Spalletti

Zaniolo al Napoli? I due moduli che potrebbe usare Spalletti

Ipotesi 4-3-3: l’assetto tattico offensivo, composto da Kvara a sinistra, Osimhen centrale e Zaniolo a destra, sarebbe un tridente di grande imprevedibilità. Con Raspadori, Lobotka e Anguissa dietro, troverebbe grande appoggio alla manovra.

Ipotesi 4-2-3-1: Osimhen agirebbe da unica punta centrale. Alle sue spalle Zaniolo, che allaccerebbe il gioco tra centrocampo e attacco, con Kvara a sinistra e Politano a destra che servono la punta. Occhio però all’ipotesi Raspadori dietro Osimhen e con Nicolò sulla fascia destra al posto di Politano.

Insomma, l’attaccante nato a Massa garantirebbe un ulteriore apporto offensivo alla squadra azzurra. Resta da vedere, però, se il Napoli dopo i contatti deciderà di affondare il colpo.

Francesco Esposito