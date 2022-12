Home » News Calcio Napoli » San Marino – Napoli Femminile 1-1: un altro pareggio in trasferta per le azzurre!

Dopo l’impressionante 4-0 allo Stadio Piccolo di Cercola contro il Genoa, arriva un altro stop per le azzurre di mister Lipoff, che dividono la posta in palio con il San Marino in questa sfida di domenica pomeriggio. Un 1-1 che porta la firma di Bertolotti e della solita Adriana Gomes.

Il Napoli si trova così al quarto posto in classifica a cinque distanze dalla Lazio capolista, attesa domenica 18 dicembre a Cercola. Match decisivo prima di mettere in pausa il campionato per la sosta natalizia.

San Marino – Napoli Femminile: il resoconto della gara

Avvio di gara equilibrato con punizione alta al 6′ minuto di Zito dalla distanza. Al 13′ clamoroso palo del San Marino: corner di Barbieri e deviazione di punta di Bolognini con palla sul legno a portiere battuto. Miracolosa al 21′ Copetti, con i piedi, su tocco ravvicinato in area da parte della solita Barbieri.

Arriva al 29′ minuto invece la prima conclusione del Napoli con del Estal su assist di Tamborini, palla morbida tra le braccia di Montanari. Le azzurre crescono con il passare dei minuti ma non riescono a creare grandi pericoli fino alla fine del primo tempo.

Dal primo minuto della ripresa dentro Pinna nell’attacco partenope. Al 5′ Tui per Gomes che arriva davanti a Montanari, ma preferisce l’assist al tiro da buona posizione eccedendo probabilmente in generosità. Come spesso capita, nel miglior momento del Napoli è arrivato il gol del San Marino con una bella azione di Menin a destra, servizio corto per Bertolotti e destro all’incrocio dei pali per il vantaggio delle titane.

La reazione del Napoli è arrivata al 17′ con un mancino al volo di Ferrandi, parato a terra da Montanari. Con Landa in campo, 4-3-3 per le ospiti e destro dal limite di Pinna con palla sull’esterno della rete. La punizione di Sara Tui al 26′ è stata deviata sulla traversa con la punta delle dita da Montanari che ha evitato il pari azzurro. Clamoroso il rigore negato al Napoli al 31′ con il mani in area evidente di Zito in mischia.

Al 37′, però, Gomes ha trovato l’uno ad uno con un destro sontuoso su lancio di Tui dopo una splendida azione personale. Nel finale Nozzi ha avuto sul destro il pallone della vittoria ma la sua girata è sfumata alta insieme alle speranze azzurre.

San Marino – Napoli Femminile: le formazioni ufficiali

SAN MARINO (4-3-3) Montanari; Micciarelli, Larenza, Zito, Ladu; Bertolotti, Brambilla, Bolognini; Baldini (dal 19′ s.t. Tamburini), Barbieri, Menin (Olivieri, Montalti, Amaduzzi, Fancellu, Gallina, Accornero). All.: Domenichetti

Lipoff sceglie nuovamente il 4-3-1-2 con Tamborini dietro le due punte. Esordio dal primo minuto per la spagnola del Estal e dentro dal via l’altra iberica Sara Tui con Di Bari terzino destro.

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2) Copetti; Di Bari (dal 42′ s.t. Franco), Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Mauri (dal 19′ s.t. Landa), Ferrandi, Sara Tui; Tamborini; del Estal, Gomes (Tasselli, Botta, Franco, Veritti, Strisciuglio). All.: Lipoff