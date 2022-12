“Ospiti” a sorpresa alla partita del Napoli: sugli spalti c’è anche una vecchia conoscenza azzurra! (FOTO)

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Crystal Palace per l’ultima amichevole prima del rientro in Campania. Gli azzurri, dopo la vittoria per 3-2 contro l’Antalyaspor con doppietta di Raspadori e gol di Politano, continuano il lavoro per ricominciare al meglio della forma la Serie A a gennaio. Prima appuntamento per il club partenopeo è il match a San Siro contro l’Inter il 4 gennaio.

Napoli-Crystal Palace: ospiti a sorpresa sugli spalti

La sfida tra Napoli e Crystal Palace avrà avvio alle 16:00 di oggi e sugli spalti del Regnum Carya Winter Football Series ad assistere al match ci sono anche degli ospiti d’eccezione. In particolare sono presenti Davide Nicola, allenatore della Salernitana, il suo vice Manuele Caccia, Simone Barone ed un’ex conoscenza del Napoli, Morgan De Sanctis.

FOTO: Morgan De Sanctis

Anche la Salernitana, infatti, è in ritiro in Turchia ed ha soggiornato in Antalya dall’8 dicembre al 15, con due amichevoli in programma. La prima fatta ieri contro il Fenerbahce, uscendo sconfitta dal campo per 0-3, e il 15 dicembre con Alanyaspor.