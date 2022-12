Da Milano credono alla rimonta sul Napoli: su cosa punterà Pioli

La data della ripresa del campionato di Serie A si avvicina. Il Mondiale in Qatar sta per finire e tantissimi giocatori che sono stati eliminati con le proprie Nazionali stanno tornando ad allenarsi nei rispettivi club.

Il Milan lavorerà a Dubai in vista della ripresa del campionato con l’obiettivo di superare il Napoli che attualmente si trova in prima posizione a +8 sulla squadra di Stefano Pioli che ha come obiettivo quello di recuperare Charles De Ketelaere.

Charles De Ketelaere Getty Image

Il trequartista belga non è riuscito ad incidere nella prima parte di stagione con i rossoneri: 1 assist in 13 presenze e 0 gol. Inoltre ha deluso anche al Mondiale con il Belgio. Pioli dovrà lavorare per averlo al top mentalmente e fisicamente.

Il Milan tenta la scalata al Napoli, De Ketelaere può essere decisivo

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, per tentare la scalata al Napoli il Milan ha bisogno dell’ex Bruges, che finora è stato al di sotto delle aspettative dei tifosi ma potrebbe rivelarsi decisivo nella seconda parte di stagione.

Leonardo Matano