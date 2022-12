Kvaramania anche in Turchia: il fuoriclasse del Napoli fa contente due tifose georgiane! (FOTO)

Termina per 1-3 il match tra Crystal Palace e Napoli con gli azzurri di Luciano Spalletti che trovano il successo dopo il vantaggio di Zaha, grazie alle reti di Osimhen e Raspadori. Il Napoli si prepara a rientrare in serata dalla Turchia, con un bilancio positivo di queste settimane di ritiro: due vittorie in due amichevoli.

La prossima sfida in calendario per gli azzurri è in Serie A contro l’Inter a San Siro per riprendere il filo del campionato nel miglior modo possibile. Buona la prestazione dei due attaccanti andati a segno, in particolare di Raspadori che ha realizzato quattro gol in queste due sfide.

Bel gesto di Kvara al termine della partita!

Al termine della sfida applausi anche per Kvaratskhelia, che è stato accolto calorosamente da due tifose georgiane, che hanno seguito il Napoli in ritiro in Turchia. Sempre più viva quindi la Kvaramania in Georgia, che spinge i concittadini dell’attaccante azzurro a seguire il Napoli ovunque.

FOTO: Kvaratskhelia

Kvara si è reso molto disponibile con le due tifose e si è fermato a fare foto e a firmare autografi al termine dell’amichevole con il Crystal Palace. Un gesto di cuore, che ha certamente fatto contente le due donne.