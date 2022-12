“Demme ha due dubbi”, possibile addio al Napoli: c’è la rivelazione in diretta

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile partenza di Diego Demme. Negli ultimi giorni non sono mancate le notizie di calciomercato su una possibile partenza del centrocampista tedesco. Ecco quanto evidenziato:

Iezzo: “Demme vorrebbe essere protagonista”

“Demme? Quando sei in una squadra che vince e convince vorresti essere protagonista anche tu. Molto spesso anche quando magari riesci a fare l’impresa di vincere qualcosa di importante anche quella vittoria ti sembra non tua”.

Gennaro Iezzo, Getty Image

“Allora lui nella sua testa secondo me ha quella titubanza: restare per vincere in una piazza che non vince da anni o giocare con continuità altrove per dimostrare il suo importante livello di gioco? È molto difficile trovare la risposta giusta”.

Finora Demme non è riuscito a trovare spazio nel Napoli di Luciano Spalletti. Questo perché Lobotka ha raggiunto livelli altissimi, divenendo imprescindibile. I continui problemi fisici, inoltre, non permettono all’ex Lipsia di essere protagonista in questo Napoli.

Leonardo Matano