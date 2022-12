Non solo Frattesi, Napoli sulla rivelazione del Sassuolo: possibile doppio colpo!

Napoli tra campo e calciomercato. Mentre la squadra di Luciano Spalletti è alle prese con gli ultimi giorni di ritiro in Turchia, la dirigenza è al lavoro per pianificare il futuro. L’intenzione sarebbe quella di trattenere l’intera rosa fino a giugno, ma in caso qualcuno dovesse chiedere immediatamente l’addio, la società partenopea non si farà trovare impreparata.

Uno dei calciatori che potrebbe chiedere l’addio già a gennaio è Diego Demme, sul quale c’è il forte pressing della Salernitana, ma non solo. Qualora il centrocampista tedesco dovesse essere ceduto – riferisce l’edizione odierna di Tuttosport – l’obiettivo del Napoli sarebbe Davide Frattesi del Sassuolo, ma sempre in casa emiliana occhio al possibile doppio affare con l’esterno Laurienté entrato nel mirino di Giuntoli.

FOTO: Getty – Laurienté Sassuolo

Non solo Frattesi, al Napoli piace anche Laurienté: doppio affare per giugno?

Ecco quanto evidenziato:

“Ma se davvero Demme chiedesse di andare altrove per giocare con maggiore continuità, il d.s. Giuntoli potrebbe utilizzare il tesoretto messo da parte grazie alle 5 vittorie in Champions ed al passaggio agli ottavi (circa 25 milioni di euro) per anticipare tutti i concorrenti che vorrebbero acquistare Davide Frattesi.

Il Napoli proporrà al Sassuolo 20-25 milioni sull’unghia per consegnare a Spalletti il centrocampista classe ’99, in più ottenere anche un’opzione per acquistare a giugno l’esterno d’attacco Laurienté: il 24enne francese, rivelazione di questo campionato, dovrebbe prendere il posto di Lozano che interessa ad alcuni club di Premier e della Liga.

Se il club emiliano dovesse giocare al rialzo (il Napoli potrebbe offrire 25 milioni), allora la squadra mercato di De Laurentiis proverà a chiudere direttamente a gennaio con Marcus Thuram, 25enne del Borussia M’Gladbach, ma con il contratto a scadenza giugno 2023″.