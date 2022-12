Incontro in Turchia, Giuntoli a colloquio con un altro d.s. di Serie A: trattativa avanzata!

La situazione Demme-Napoli vede sempre più lontano l’italo-tedesco dall’ombra del Vesuvio. Come però riporta il Corriere del Mezzogiorno, non è detto che il centrocampista lasci la Campania.

Spalletti ha richiesto che il giocatore resti in rosa, ma i contatti tra De Sanctis, d.s. della Salernitana, e Giuntoli vanno avanti, con la volontà del giocatore che sarà determinante nella trattativa.

Notizie Napoli, Demme verso la Salernitana

Complice il Covid e infortunio negli ultimi due anni, Diego Demme non ha avuto così tanto vita facile, passando varie volte in secondo piano. Con un Lobotka strepitoso e un Anguissa straripante, l’ex Lipsia è stato impiegato molto meno in campo rispetto alle scorse stagioni, e il che, lo starebbe portando a pensare sempre più a cambiare aria per poter ritrovare maggior minutaggio.

Diego Demme

Ad oggi l’epilogo è ancora un punto interrogativo, ma con una carta in meno nel proprio mazzo, il Napoli potrebbe valutare la possibilità di tornare sul mercato per trovare un sostituto.

Francesco Esposito