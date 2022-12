“De Laurentiis lo cede a una sola condizione”: rivelazione sul futuro di Demme

Termina ufficialmente la tournée in Turchia per il Napoli di Luciano Spalletti, il cui rientro all’ombra del Vesuvio è atteso già in tarda serata. Dopo le sfide con Antalyaspor e Crystal Palace, gli azzurri continueranno gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di sabato contro il Villarreal che chiuderà il trittico di amichevoli.

Crystal Palace – Napoli

Il Napoli si avvicina sempre di più al rientro in Serie A del 4 gennaio, dove l’avversaria sarà l’Inter a San Siro, ma c’è un’altra data che riempe le menti di molti tifosi: 2 gennaio 2023. Proprio il secondo giorno del nuovo anno aprirà le danze alla finestra invernale di calciomercato, con i rumors sul mercato azzurro sempre più incessanti.

Calciomercato Napoli, le condizioni per la cessione di Demme

Diego Demme, centrocampista tedesco classe ’91, è sotto contratto con il Napoli dal 2020, seppur scarseggino le sue presenze nell’ultimo anno e mezzo. Spalletti è stato chiaro, preferirebbe che la rosa rimanga com’è, eppure è innegabile che il poco spazio dedicato a Demme stia spingendo il numero quattro verso la cessione.

Diego Demme

Sui fatti, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia, ipotizzando una meta non troppo lontana per il centrocampista. Si parla di Salernitana, che vorrebbe il tedesco in prestito a titolo gratuito. Di tutt’altro avviso il categorico De Laurentiis, disposto a cedere Demme solo con la formula del prestito oneroso fissato ad 1 milione, con riscatto intorno ai 4/5 milioni.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità a riguardo, ma Demme potrebbe cambiare maglia nel mese di gennaio.

Mario Reccia