Accostato al Napoli, infortunio shock per Broja: immagini impressionanti (VIDEO)

Mentre i Mondiali in Qatar stanno entrano nella loro fase finale, i club sono al lavoro per rimettersi in carreggiata e preparare la ripartenza in programma agli inizi di gennaio.

Molte società hanno optato per dei mini-ritiri all’estero, per cercare di resettare e ricaricare le pile con aggiunta di varie amichevoli internazionali per ritrovare e ricreare il clima partita.

Una di queste è stata proprio il Napoli che, dopo essersi incontrati a Castelvolturno, sono partiti per Antalya dove, negli ultimi 10 giorni, Spalletti ed i suoi hanno potuto lavorare in tranquillità e serenità, disputando anche due amichevoli contro Antalyaspor e Crystal Palace, entrambe vinte abbastanza agevolmente.

Napoli Broja (Getty Images)

A gennaio, però, non riparte solo il campionato, ma si riaprono anche le porte del calciomercato, in quella che è considerata da tutti la sessione di “riparazione”.

Giuntoli molto probabilmente non andrà a toccare questo meccanismo che si è creato all’interno dello spogliatoio, anche se ballano molti nomi in uscita ed in entrata.

Brutto infortunio per Broka

Uno degli attaccanti che Giuntoli ha più visionato negli ultimi mesi è sicuramente Armando Broja, di proprietà del Chelsea, che potrebbe diventare un vero obiettivo qualora Osimhen decidesse di partire.

Intanto, però, poche ore fa, l’albanese ha subito un bruttissimo infortunio durante l’amichevole tra i blues e l’Aston Villa.

A far preoccupare è soprattutto la reazione di dolore del giocatore pochi secondi dopo il contrasto con l’avversario.

Questo il video: