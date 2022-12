Ultime calcio Napoli, la doppia notizia sull’azzurro fa esultare Spalletti

ULTIME CALCIO NAPOLI – Il Napoli di Luciano Spalletti continua a prepararsi nel ritiro di Antalya in vista del ritorno in campionato, in programma il 4 gennaio contro l’Inter, nel match in programma allo stadio San Siro.

Domani è prevista invece l’amichevole contro il Crystal Palace, presentata quest’oggi da mister Luciano Spalletti come test importante per capire qual è lo stato di forma attuale della squadra e per provare ulteriori soluzioni tattiche.

Al momento, è in forte dubbio la presenza del difensore Amir Rrahmani, che sta recuperando con tutta la calma del caso dall’infortunio muscolare.

Recupero e poi rinnovo: Rrahmani vede il ‘doppio traguardo’

A fare il punto della situazione sugli infortunati è stato lo stesso Spalletti in conferenza. In ogni caso, il difensore kosovaro sembrerebbe pronto a mettere nel mirino proprio la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Inoltre, stando a quanto riferito invece da Il Mattino, secondo cui l’ex Hellas Verona, oltre al rientro in campo ormai prossimo, è pronto anche a mettere la firma sul rinnovo di contratto, impostato già da diverso tempo.