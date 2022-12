“Chiamate un dottore!”: episodio esilarante di Spalletti in conferenza (VIDEO)

Il Napoli sta per terminare la tournée in Turchia, che ha visto gli azzurri affrontare in amichevole l’Antalyaspor di Nuri Sahin, mentre domani affronterà il Crystal Palace di Patrick Vieira. Un match più probante contro una squadra atleticamente e tatticamente molto preparata, che vanta all’interno della propria rosa giocatori di livello assoluto come Zaha e Doucourè.

Come ribadito in conferenza da mister Spalletti, il match contro il Crystal Palace sarà il banco di prova per sperimentare nuove soluzioni di gioco da portare a casa, come fatto anche nella scorsa amichevole contro i turchi dell’Antalyaspor.

Il divertente siparietto di Spalletti in conferenza

Durante la conferenza di presentazione al match contro la squadra inglese mister Spalletti si è reso protagonista di un simpatico siparietto con gli addetti ai lavori presenti: l’allenatore degli azzurri ha richiesto l’intervento di un dottore in seguito ad un attacco di tosse, ironicamente in quanto pochi secondi dopo, dopo aver sorseggiato un bicchiere d’acqua, è tornato a parlare del match con disinvoltura.

Di seguito il video dell’accaduto:

Giuseppe Esposito