Home » News Calcio Napoli » Polemica Olanda-Argentina, un ex Napoli contro il giornalista: “Dovresti informarti!”

I tanto discussi Mondiali del Qatar si avviano verso le sfide finali: ieri si sono giocati i primi due quarti di finale Croazia-Brasile e Olanda-Argentina e in entrambi i match si è assistito alla lotteria dei calci di rigore, dopo 120′ di assoluta parità.

A sorpresa, la Croazia di Luka Modric ha eliminato il Brasile di Neymar, il quale grazie ad una prodezza nel primo tempo supplementare aveva assaporato la semifinale tutta sudamericana. Poi il pareggio di Petkovic e l’amara lotteria dei calci di rigori, culminata con l’errore dal dischetto di Marquinhos, hanno spento i sogni di gloria del popolo brasiliano.

Olanda-Argentina: che battaglia! Ma in semifinale ci va Messi

Nel match serale, l’Argentina in vantaggio 2-0 fino al minuto ’82, è stata costretta a soccombere alla fisicità degli olandesi nei minuti finali, agguantando un insperato pareggio al minuto 100′, grazie alla doppietta di Weghorst. A decidere il match, però, sono stati i calci di rigore, con Lautaro Martinez che ha siglato la rete decisiva.

Nelle ultime ore, sta facendo molto discutere l’esultanza degli argentini dopo il rigore decisivo dell’interista. In seguito alle continue provocazioni degli olandesi, durante tutta la partita, al momento del rigore decisivo gli argentini hanno esultato con foga dinanzi agli avversari, provocando una rissa finale che ha portato all’espulsione di Dumfries.

LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 09: Argentina players celebrate after their win in the penalty shootout as Netherlands players react during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Netherlands and Argentina at Lusail Stadium on December 09, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Elsa/Getty Images)

Olanda-Argentina, il Pampa polemico su Twitter: “Sono cose che succedono in un posto che tu non conosci”

L’ex giocatore del Napoli il Pampa Roberto Sosa ha commentato l’accaduto tramite il suo account Twitter, rispondendo alle critiche del noto giornalista Giovanni Capuano.

Di seguito il tweet dell’argentino:

“Azione e reazione. Sei un giornalista!? Dovresti informarti e vedere tutte le immagini delle provocazioni durante i rigori ma anche prima della partita! Hanno fatto bene gli argentini a rispondere così? No, ma sono cose che succedono in un posto che tu non conosci. Abbraccio.”

Giuseppe Esposito