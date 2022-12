Home » News Calcio Napoli » Futuro Osimhen, Vieira non ha dubbi: lo ha detto in conferenza

Domani andrà in scena l’ultima amichevole della mini tournée azzurra in Turchia e gli uomini di Spalletti affronteranno il Crystal Palace, squadra di Premier allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Patrick Vieira.

La leggenda della nazionale francese guida il club del sud di Londra sin dal luglio 2021, reduce dall’esperienza in Francia con il Nizza, quando fu esonerato.

Le dichiarazioni di Patrick Vieira in vista del match di domani

L’ex Inter e Juventus ha presentato la sfida dei suoi ragazzi contro il Napoli in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

“Osimhen in Premier League? La Premier è sicuramente un campionato molto attrattivo, dove c’è molta competizione”.

“Spalletti? Il suo Napoli gioca molto bene, si diverte. Penso che sia un mister a cui le nuove generazioni debbano ispirarsi. La partita contro il Napoli è molto interessante per noi. Con Napoli, City e Liverpool per noi è sempre così. Il Napoli è tra le migliori squadre in Europa, noi organizziamo la nostra squadra in vari modi. Ho interesse per come giocherà il mio team domani”.

Vieira: “Il paragone con Anguissa? È un giocatore diverso da me”

“Anguissa? Un grande calciatore, ha le qualità per essere un box to box. Ha grande forza fisica ed esplosività per giocare a centrocampo. Credo che sia un giocatore diverso da me”.

“La Champions? In Champions ci sono tante squadre forti, ma quella da battere è il Manchester City. Anche il Napoli ha forza, che giocatori di qualità come Osimhen che è un giocatore importante: dà profondità per giocare in maniera differente. Ma penso che sia difficile che il Napoli vinca la Champions. Mondiale? La Francia è la più forte, ma questa sera sarà difficile per loro”

“Il Napoli può vincere lo Scudetto? Non voglio portare sfortuna, ma penso che sia la squadra che giochi con più qualità . Ha grande forza e poi Spalletti è uno dei migliori. Il Napoli può davvero vincere lo scudetto”.

