Lukaku recupera per il Napoli? Arriva la notizia sull’Inter

La data di ripresa del campionato di Serie A è sempre più vicina. Il Mondiale in Qatar è quasi giunto al termine e i giocatori eliminati stanno tornando ad allenarsi nei rispettivi club.

Al ritorno in campo la prima avversaria del Napoli sarà l’Inter, i nerazzurri credono in una rimonta scudetto e vogliono farlo ripartendo da Romelu Lukaku, giocatore che è stato decisivo per la vittoria dello scudetto nella stagione 2020/21.

Lukaku è rientrato a Milano, Inzaghi lo vuole avere in buone condizioni per il Napoli

L’attaccante belga è rientrato a Milano nella giornata di ieri, dopo l’eliminazione dal Mondiale. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di averlo in buone condizioni contro il Napoli. Nei prossimi giorni Lukaku lavorerà in parte con il gruppo e in parte svolgerà lavoro atletico.

Dopo la delusione al Mondiale con il Belgio, Romelu Lukaku vuole ritrovare la migliore condizione fisica per convincere Inzaghi a schierarlo titolare. Il gol in campionato manca da tanto a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo.

