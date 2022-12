Inter, un big preoccupa Inzaghi: salta anche il Napoli? L’annuncio del nerazzurro

I Mondiali in Qatar stanno per concludersi ed è già tempo di cominciare a pensare alla ripartenza della Serie A. Il Napoli sarà chiamato ad affrontare subito un big match contro l’Inter, che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione.

Verso Inter-Napoli: un top player nerazzurro potrebbe saltare il match

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, alla fine dell’accesissimo quarto di finale tra Olanda e Argentina, Denzel Dumfries avrebbe accusato un problema al polpaccio, l’esterno olandese ha commentato così le sue condizioni fisiche durante il post-partita:

“Ho qualcosa al polpaccio, ma niente di grave. In dieci giorni sarò pronto per l’Inter”.

Molto probabilmente Dumfries riuscirà a recuperare per il match di San Siro, il suo obiettivo è chiaro: ritornare alla corte di Inzaghi in una decina di giorni, più motivato e determinato che mai per dimenticare la delusione Mondiale.

LUSAIL CITY, QATAR – DECEMBER 09: Denzel Dumfries of Netherlands lies on the during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Netherlands and Argentina at Lusail Stadium on December 09, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Elsa/Getty Images)

Inter-Napoli: Dumfries out? Chi al suo posto?

Nel caso in cui Dumfries non dovesse farcela a recuperare per la sfida contro gli azzurri, il suo posto sulla fascia dovrebbe essere preso da uno fra Matteo Darmian e Raoul Bellanova.

In ogni caso, permane fiducia sulle condizioni dell’esterno, anche se un piccolo campanello d’allarme dalle parti della Pinetina comunque è scattato.

MUNICH, GERMANY – NOVEMBER 01: Raul Bellanova of Internazionale. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Giuseppe Esposito