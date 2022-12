Thuram-Napoli: c’è un’importante novità sul futuro

Il Napoli sta iniziando a studiare per il futuro e per i possibili colpi di calciomercato da mettere a segno. Migliorare la rosa di Luciano Spalletti è molto difficile ma per Cristiano Giuntoli sarà fondamentale scovare nuovi talenti per gli anni a venire.

Uno dei nomi che sta sondando il Napoli per l’attacco è quello di Marcus Thuram. Il bomber francese è in scadenza con il Borussia Mönchengladbach e piace in caso di cessione di Victor Osimhen.

Thuram Napoli (Getty Images)

Thuram-Napoli: si riducono le chance, il motivo

Marcus Thuram è uno dei nomi che sta studiando il Napoli in vista del futuro. La possibilità di tesserarlo a parametro zero a fine stagione ingolosisce diversi club, e ciò rappresenta una “minaccia” importante per gli azzurri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, nella corsa a Thuram, Juventus e Inter sembrano in netto vantaggio rispetto alla squadra di Spalletti.

“L’Inter non ha ancora perso la speranza di anticipare la concorrenza a gennaio con un’operazione a non altissimi costi per il cartellino, ma dovrebbe convincere Thuram e il suo entourage a non aspettare l’estate a parametro zero. La Juventus, invece, non ha fretta perché nella finestra invernale l’attacco non sarà una priorità, ma per giugno il profilo del francese continua a interessare. Mentre è difficile che il Napoli possa essere in corsa, considerando le richieste di ingaggio degli agenti”.