“Anguissa ricorda me in campo?”: l’incredibile risposta di Vieira

Ha parlato in conferenza stampa, l’allenatore del Crystal Palace e leggenda del calcio francese, Patrick Vieira.

Nella giornata di domani affronterà il Napoli di Luciano Spalletti e non sono mancati elogi alla squadra allenata proprio dal tecnico di Certaldo. Elogi anche per uno dei titolarissimi di Spalletti che però, domani, non sarà a disposizione a causa dei Mondiali.

Parliamo di Anguissa, calciatore che per certi versi ricorda proprio lo stesso Vieira in campo per movenze e modo di dominare il reparto in mezzo al campo. Ma dei paragoni, Vieira, non ne vuole sapere. Quello che segue, è infatti uno stralcio della stessa conferenza stampa del tecnico del club inglese, in cui si è parlato appunto del centrocampista camerunense.

Vieira su Anguissa: “Non mi piacciono i paragoni, ma lui è completo”

Nel corso della conferenza stampa, nel giorno di vigilia dell’amichevole del Napoli contro il suo Crystal Palace, Patrick Vieira ha risposto così sul paragone con il centrocampista del Napoli: “Anguissa come me? A me i paragoni non piacciono, parliamo di un calcio differente dall’altro. Per me lui è un numero 8, è un grande centrocampista ed è uno da “box to box”. Ha esplosività, è forte fisicamente, è un calciatore completo”.