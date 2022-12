L’elogio dal giocatore della Salernitana: “Questo Napoli gioca il miglior calcio d’Europa”

Ormai da quasi un anno a Salerno, Luigi Sepe è diventato una bandiera dei granata. La salvezza dell’anno scorso ha anche la sua firma, merito delle sue grandi parate che hanno salvato molteplici volte il risultato. In questa nuova stagione la Salernitana è partita benissimo, portandosi attualmente a +10 dalla zona retrocessione.

Sepe torna a parlare della salvezza: ” Abbiamo fatto la storia”

In un intervista per Tuttomercatoweb, l’ex portiere azzurro, Luigi Sepe, ha parlato riguardo l’impresa dei granata la scorsa stagione: “Cosa ha spinto un portiere bravo come lei ad accettare Salerno quando la classifica sapeva già di condanna certa? Ho percepito la voglia di fare questa impresa da parte della società e del direttore sportivo. Erano tutti convinti potesse accadere qualcosa di importante, alla fine ci siamo riusciti e abbiamo scritto una pagina di storia. Quali sono state le componenti determinanti? Sembra una frase fatta ma direi la compattezza del gruppo, oltre alla qualità dei singoli. Non è mancato anche un pizzico di fortuna, visto che le altre squadre si sono fermate e hanno agevolato la nostra rimonta”.

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

L’ex Napoli è preoccupato per il derby campano: “Gli azzurri sono imbattibili”

Luigi Sepe ha poi espresso la sua preoccupazione riguardo il derby campano contro gli azzurri: “Il Napoli è imbattibile, gioca il miglior calcio in Italia e forse in Europa. Occorrerà una grande Salernitana, capace di riportare in campo la spinta e la carica del dodicesimo uomo. Ogni componente deve fare fronte comune per permetterci di disputare una partita di livello, pur consapevoli che l’avversario è di livello assoluto”.

Giacomo Maraucci