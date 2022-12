Home » News Calcio Napoli » Non è il Napoli, Ronaldo può tornare in Serie A: destinazione a sorpresa

Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale, non sta di certo vivendo un periodo facile: dopo l’addio ricco di polemiche al Manchester United, il giocatore è rimasto in panchina, per gran parte del match, anche negli ottavi di finale contro la Svizzera.

Il giocatore però è concentrato sul Mondiale: la sua nazionale dovrà giocare i quarti di finale contro la sorpresa di questa edizione, il Marocco e, dunque, cerca di isolarsi da polemiche e voci sul suo futuro.

Cristiano Ronaldo . (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Ronaldo pronto a tornare in Serie A: il club

Tuttavia, considerata la portata del giocatore, risulta difficile non parlare di quale possa essere il suo prossimo club.

Una notizia davvero clamorosa è stata riportata dal quotidiano catalano El Nacional: Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in Serie A già a gennaio.

La squadra interessata è il Milan Campione d’Italia, stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, i rossoneri starebbero pensando al portoghese in caso di cessione di Rafa Leao, altro talento del calcio portoghese.

Ciò che rende la trattativa complicata è l’ingaggio, tuttavia, Jorge Mendes, storico manager di Ronaldo, si sarebbe già messo in contatto con la dirigenza rossonera.