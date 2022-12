Home » News Calcio Napoli » Report pomeridiano, due azzurri lavorano a parte: visita istituzionale a sopresa per gli azzurri

Il Napoli continua la preparazione in Turchia, archiviato il successo in amichevole contro l’Antalyaspor, gli azzurri preparano il match di domenica 11 dicembre alle ore 16.00 contro il Crystal Palace.

I partenopei sono tornati ad allenarsi a pieno ritmo, doppie sedute di allenamento e tanta intensità: gli azzurri vogliono riconfermarsi dopo la grande prima parte di stagione.

Spalletti ha a disposizione l’intera rosa, fatta eccezione dei nazionali che ritorneranno in gruppo direttamente a Napoli, prima si godranno qualche giorno di vacanza.

Kvaratskhelia, dopo l’infortunio alla schiena, è rientrato a pieno regime disputando anche l’amichevole contro la squadra turca, Rrahmani, invece, sta recuperando ancora dall’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per circa due mesi.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Sirigu invece, stando a quanto riportato dal report mattutino, ha svolto lavoro personalizzato.

Allenamento pomeridiano, visita a sorpresa per gli azzurri

Importanti novità giungono dal report pomeridiano del Napoli: c’è stata una visita a sorpresa per gli azzurri, di seguito il comunicato:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le 5 porticine ed esercitazione tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo ridotto”.

“Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo. Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

“Piacevole visita oggi al Regnum Carya: il console d’Italia ad Izmir Valerio Giorgio ha incontrato gli azzurri”.