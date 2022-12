Inter, Bastoni sulla sfida con il Napoli: “Si tratta di un bivio per il campionato”

Da quasi un mese il campionato di Serie A è fermo per la sosta dovuta al Mondiale in Qatar. Ma tra meno di un mese ripartirà il campionato finirà la sofferenza dei tifosi italiani, costretti a seguire un altro Mondiale senza l’Italia, finalmente finirà.

Il Napoli capolista sarà subito impegnato in una sfida delicatissima: gli azzurri saranno ospiti dell’Inter a San Siro. I nerazzurri sono a -11 dai partenopei e dovranno assolutamente vincere per limitare il gap e non veder allontanarsi sempre di più il primo posto.

Napoli (Getty Images)

Bastoni presenta Inter Napoli: “Ci giochiamo tutto”

A parlare della gara di San Siro del prossimo 4 gennaio ci ha pensato il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”.

L’Inter si gioca tutto contro il Napoli in chiave scudetto?

“Certamente si tratta di un grande bivio per il campionato. Non portare a casa un risultato positivo sarebbe una botta molto dura da digerire. E poi diventerebbe molto complicato recuperare il distacco”.

Dopo lo scudetto con Conte, dopo Supercoppa e Coppa Italia con Inzaghi, sarebbe una delusione finire questa annata senza altri trofei in bacheca?

“Non possiamo nasconderci: siamo consci della forza e dei valori di questa squadra. Il nostro obiettivo è andare sempre fi no in fondo in tutte le competizioni a cui partecipiamo. Ecco perché la delusione sarebbe grande se dovessimo restare a bocca asciutta”.