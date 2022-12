Frecciata a Sarri dall’ex Napoli: “Con lui giocavano sempre gli stessi”

L’amichevole del Napoli contro l’ Antalayaspor si è conclusa 3-2 per gli azzurri; schierando nel primo tempo la squadra titolare, eccetto qualche esperimento, come Raspadori dietro Osimhen ed Elmas come vertice basso di fianco a Lobotka. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, si prepara al meglio per la ripresa del campionato a Gennaio, dove vedrà come prima avversaria l’Inter di Simone Inzaghi.

Un ex Napoli ha parlato di quella che è la differenza che nota tra il suo vecchio Napoli, allenato da Sarri e questo attuale, di Luciano Spalletti. È Omar El Kaddouri che, quest’oggi, ha parlato del suo ex Napoli.

El Kaddouri a Radio Crc: “I giocatori hanno un grande livello di fiducia”

A radio Crc durante la trasmissione “si gonfia la rete” condotta dal noto giornalista Raffaele Auriemma, ha parlato Omar El Kaddouri, ex centrocampista del Napoli: “Se mi aspettavo questo impatto da Raspadori? È molto bravo, nelle partite del Napoli che ho visto ha sempre fatto bene. Nell’ultima amichevole ha giocato in più ruoli e ha fatto benissimo. Secondo me i giocatori del Napoli hanno un grande livello di fiducia. A Napoli sono stato benissimo anche se negli anni di Sarri giocavano spesso gli stessi perché facevano benissimo. Magari con un allenatore come Spalletti avrei giocato di più.“

(Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

L’ex Napoli sul suo Marocco: ” In questo momento sanno di essere forti”

Oltre all’ottimo momento degli azzurri, Omar El Kaddouri si è espresso anche sulla propria nazionale e di quanto essa stia sorprendendo il mondo intero: “Il Marocco ai Mondiali? Non costa niente sognare, anche se è qualcosa di quasi impossibile vincere il torneo, noi ci crediamo. Il lavoro del Marocco parte non da quest’anno o l’anno scorso. Il settore giovanile è cresciuto tantissimo. Il clima nello spogliatoio del Marocco è buonissimo secondo me, si vede anche dai post sui social. A livello calcistico sono migliorati tantissimo. In questo momento sanno di essere forti.“

Giacomo Maraucci