Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Kim: “Possono arrivare facilmente a 50 milioni!”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il noto giornalista si è soffermato sulle ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, in particolare su alcune possibili operazioni in uscita. Di seguito quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli, Kim (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Kim

“Manchester United e Tottenham sono interessati a Kim, ma ci sono anche altri club importanti che seguono il difensore sudcoreano del Napoli. Il rendimento della squadra azzurra in Champions non è passato inosservato: è chiato che anche i top club abbiano cominciato ad attenzionare i calciatori del Napoli. A Kim va tolta la clausola, perchè i club inglesi possono arrivare facile a una cinquantina di milioni”.

“Demme? Potrebbe andare via, su di lui c’è la Salernitana. A quel punto il Napoli dovrà prendere un altro vice Lobotka, perchè non credo possa farlo Gaetano. In virtù degli obiettivi del Napoli, sarebbe un rischio per gli azzurri. Credo che Demme stia aspettando una proposta più allettate di Monza o Salernitana, magari qualcosa in Germania”.